«Барса!» Лапорта эмоционально поприветствовал Пике в преддверии Суперкубка Испании. Видео

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и бывший защитник каталонского клуба Жерар Пике эмоционально поприветствовали друг друга на ужине, организованном в преддверии финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 14 января.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании:

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании пройдёт в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк». В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток рефери прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

В 1/2 финала этого турнира «Барселона» обыграла «Осасуну» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» одержали победу в игре с мадридским «Атлетико» (5:3).

«Барселона» является действующим обладателем Суперкубка Испании. В финале данного соревнования в минувшем сезоне сине-гранатовые победили «Реал» со счётом 3:1.