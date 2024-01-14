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Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе покинул «Сочи»

Экс-форвард «Спартака» Мелкадзе покинул «Сочи»
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Футбольный клуб «Сочи» объявил в своём телеграм-канале о расторжении контракта с нападающим Георгием Мелкадзе. Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

26-летний футболист выступал за сочинцев с января 2022 года. За это время Георгий успел принять участие в 52 встречах команды, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. В составе «Сочи» Мелкадзе стал серебряным призёром чемпионата России.

В Российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Источник: «Сочи» подпишет футболиста сборной Армении
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