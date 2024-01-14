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Первый тренер Чистякова ответил, был ли интерес от других клубов РПЛ, кроме «Сочи»

Первый тренер Чистякова ответил, был ли интерес от других клубов РПЛ, кроме «Сочи»
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Сергей Морев, первый тренер защитника Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос, был ли к футболисту интерес от других клубов из Российской Премьер-Лиги, не считая «Сочи». Напомним, сегодня Чистяков перешёл из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Был ли интерес от других клубов из РПЛ? Фигурировали «Ростов» и «Балтика», но точно ли это, сказать не могу. По «Сочи» всё сразу стало ясно — Морено был изначально заинтересован в Диме. Этот тренер считает, что Чистяков поможет команде остаться в РПЛ, а Дима использует аренду в «Сочи» в качестве получения большей игровой практики», — приводит слова Морева Sport24.

Напомним, ранее сегодня официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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