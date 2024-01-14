Впервые в АПЛ команда Унаи Эмери сыграла вничью со счётом 0:0

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Итоговый результат — 0:0. Таким образом, впервые в чемпионате Англии команда, возглавляемая испанским специалистом Унаи Эмери, сыграла вничью со счётом 0:0. Об этом сообщил Sky Sports Premier League в социальной сети Х (ранее Twitter).

Под руководством Унаи Эмери в английской Премьер-лиге 51 игру провёл «Арсенал». Ни один из матчей не завершился со счётом 0:0. Матч с «Эвертоном» стал для Эмери 46-м в качестве тренера «Астон Виллы» в Премьер-лиге и 97-м в общей сложности.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 21 матч. «Эвертон» находится на 17-й строчке, заработав 17 очков (ранее с «Эвертона» было снято 10 очков). Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (45).