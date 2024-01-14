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«Реал» Мадрид объявил стартовый состав на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

«Реал» Мадрид объявил стартовый состав на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
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Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 8'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'    

Стартовый состав команды:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.

Сетка Суперкубка Испании
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