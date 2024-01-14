Кубок Азии, 14 января: результаты игрового дня

Сегодня, 14 января, состоялось три матча 1-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

14 января, результаты игрового дня:

Группа С:

ОАЭ — Гонконг — 3:1.

Иран — Палестина — 4:1.

Группа D:

Япония — Вьетнам — 4:2.

Завтра, 15 января, очную встречу проведут соперники Японии и Вьетнама по группе D — национальные команды Индонезии и Ирака. Также стартуют матчи в квартете группы E (Бахрейн, Южная Корея, Малайзия, Иордания).

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.