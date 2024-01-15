Далер Кузяев высказался о своей голевой передаче в матче с «Лионом»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал победу своей команды в матче с «Лионом» (3:1).

«Моя голевая передача? Я подумал, что Опери получит мяч, продвинется дальше и прострелит, и там уже набегу я и ещё ребята, а получилось так, что он взял инициативу на себя, замечательно обыграл и забил гол.

Мы с первых минут начали играть очень агрессивно, было пару очень хороших контратак в нашем исполнении. Ключевой момент… Не могу сказать, какой именно. Здорово, что команда проявила характер, что мы самоотверженно играем дома с первых минут, и я надеюсь, что мы также продолжим», — сказал Кузяев в видео, опубликованном в телеграм-канале «ШМУРНОВ ТАЙМ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Гавр» располагается на 11-м месте с 22 очками.