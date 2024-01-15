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Далер Кузяев высказался о своей голевой передаче в матче с «Лионом»

Далер Кузяев высказался о своей голевой передаче в матче с «Лионом»
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал победу своей команды в матче с «Лионом» (3:1).

«Моя голевая передача? Я подумал, что Опери получит мяч, продвинется дальше и прострелит, и там уже набегу я и ещё ребята, а получилось так, что он взял инициативу на себя, замечательно обыграл и забил гол.

Мы с первых минут начали играть очень агрессивно, было пару очень хороших контратак в нашем исполнении. Ключевой момент… Не могу сказать, какой именно. Здорово, что команда проявила характер, что мы самоотверженно играем дома с первых минут, и я надеюсь, что мы также продолжим», — сказал Кузяев в видео, опубликованном в телеграм-канале «ШМУРНОВ ТАЙМ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Гавр» располагается на 11-м месте с 22 очками.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Льорис – 18'     2:0 Сабби – 50'     2:1 Ляказетт – 54'     3:1 Опери – 62'    
Удаления: нет / О'Брайен – 30', Чалета-Цар – 90'
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