Тен Хаг — о неназначенном пенальти в матче с «Тоттенхэмом»: я к этому уже привык

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2). В первом тайме игрок «шпор» Дестини Удоджи придерживал Алехандро Гарначо двумя руками, аргентинец упал на границе штрафной площади.

«Был ли там пенальти? Да. Но что я могу с этим сделать? Я привык к этому, весь сезон так. В выездном матче с «Тоттенхэмом» было то же самое, тогда Ромеро сыграл рукой. Могу перечислить ещё несколько эпизодов. Думаю, в какой-то момент всё изменится», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер в социальной сети X (бывший Twitter).

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Эрика тен Хага сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 1 февраля и начнётся в 23:15 мск.