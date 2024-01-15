Рашфорд забил первый гол на «Олд Траффорд» в этом сезоне, нанеся 34 удара в 14 играх

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил первый гол на домашней арене «красных дьяволов» в этом сезоне, поразив ворота «Тоттенхэма» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Форвард провёл 14 игр на «Олд Траффорд» с учётом всех соревнований и нанёс 34 удара по воротам соперников, прежде чем ему удалось отличиться.

Напомним, английский форвард вывел манкунианцев вперёд на 40-й минуте игры, которая состоялась в воскресенье, 14 января. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 1 февраля.