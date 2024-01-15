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На первой тренировке «Спартака-2» работали 17 экс-игроков «Звезды» — источник

На первой тренировке «Спартака-2» работали 17 экс-игроков «Звезды» — источник
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На первой тренировке «Спартака-2» на базе клуба в Тарасовке работали 17 бывших игроков санкт-петербургской «Звезды», сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ Телега». Всего на тренировке присутствовало 28 футболистов.

Также сообщается, что наставника «Звезды» Дмитрия Комбарова, которого называют главным претендентом на должность тренера второй команды москвичей, на тренировках не было.

Напомним, команда «Спартак-2» была расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что она будет возрождена. В СМИ сообщается, что Комбаров уже утверждён тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб должен объявить о назначении бывшего футболиста на эту должность.

36-летний Дмитрий Комбаров с лета 2022 года возглавляет петербургскую «Звезду». Отметим, что это его первый клуб в профессиональной тренерской карьере.

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Источник: Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»
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