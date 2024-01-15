«Очевидно, что мы переживаем трудный момент». Белотти — о текущем положении «Ромы»

Нападающий итальянской «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал поражение в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:3).

«Очевидно, что мы переживаем трудный момент. После стольких поражений, очевидно, никогда не бывает спокойствия, особенно после проигранного дерби. Сегодня мы вышли на поле с хорошей организацией, но потом пропустили гол и немного сломались. После счёта 1:2 я был уверен, что мы сравняем, потому что мы старались изо всех сил, но после третьего гола нам «сломали ноги».

Сейчас лучший способ — объединиться между собой и работать. У нас часто есть всего пара дней на подготовку к матчу, но теперь у нас есть целых шесть дней, чтобы попробовать что-то новое как в оборонительной, так и в атакующей фазе. На мой взгляд, мы сильная команда, во всех я вижу качество. Дибала, очевидно, обладает таким чутьём и изобретательностью, которыми обладают немногие в мире, и в целом у нас есть замечательные качества. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подняться с этой позиции в турнирной таблице.

Останусь ли я в Риме? Да», — приводит слова Белотти портал Pazzi di fanta.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 42 очка в 20 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.