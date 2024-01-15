Источник: Олег Кононов возглавит «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин и главный тренер автозаводцев Артём Горлов попрощались с командой. Завтра они проведут прощальный ужин, после чего покинут структуру клуба, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, новым президентом «Торпедо» станет Александр Волнушкин, ранее входивший в наблюдательный совет «Химок». Спортивным директором будет Дмитрий Рыскин, а на пост главного тренера назначат Олега Кононова.

Ранее в СМИ появлялась информация, что перед «Торпедо» будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах. Кононов может стать уже третьим тренером команды в нынешнем сезоне.