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«Это что, правда?» Ильзат Ахметов — о своей реакции на предложение «Зенита»

«Это что, правда?» Ильзат Ахметов — о своей реакции на предложение «Зенита»
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Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своей реакции на предложение клуба из Санкт-Петербурга. Он признался, что, уходя в зимний отпуск, не мог и подумать о трансфере в стан действующего чемпиона страны.

«Когда уходил в отпуск, не мог представить, что в январе окажусь в «Зените». Но на всё воля Всевышнего, значит, так было уготовано и предписано судьбой. Уже два раза я мог подписать контракт с «Зенитом» ― на третий раз получилось, значит, это был мой удел.

Когда узнал о предложении, я ехал в Краснодар. Я очень удивился. Реакция была: «Это что, правда?» Мы посидели с агентом — Ираклием Константиновичем, обсудили ― решили, что нам надо двигаться. Предложения от такого клуба, как «Зенит», поступают не каждый день. Хочется проявить себя в этом клубе», — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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