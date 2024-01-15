Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдан в аренду «Севилье» — Романо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Туниса Ханнибал Межбри перешёл в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

20-летний хавбек будет выступать за андалусийцев до конца нынешнего сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста за € 20 млн. Тунисец будет выступать за новую команду под 46-м номером.

Межбри официально стал игроком «Севильи» Фото: из личного архива журналиста Фабрицио Романо

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В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Севилью» ещё одного полузащитника.