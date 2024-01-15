«Челси» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Астон Виллы»

Форвард «Астон Виллы» и сборной Колумбии Джон Дуран может стать игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы лондонцев заинтересованы в усилении нападения. Однако руководство команды до сих пор сомневается в целесообразности решения данного вопроса в январе. При этом «Челси» следит за прогрессом Дурана.

Отмечается, что «Астон Вилла» не против расставания со своим игроком. Однако если «синие» всё-таки решатся сделать предложение о покупке колумбийца в январе, то бирмингемцам сперва потребуется найти подходящий вариант замены форварда.

Дуран перешёл в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр» минувшим летом за € 16,64 млн. В текущем сезоне форвард провёл за бирмингемцев 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к экс-форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема.