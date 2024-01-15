«Ньюкасл» отказался от трансфера Филлипса из-за требований «Ман Сити» — The Telegraph

Английский «Ньюкасл Юнайтед» отказался от трансфера полузащитника Калвина Филлипса из-за финансовых требований «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» хотели арендовать футболиста до конца сезона, однако «Манчестер Сити» запросил слишком большую плату за аренду и сумму обязательного выкупа англичанина летом.

28-летний английский футболист перебрался в стан «горожан» летом 2022 года из «Лидс Юнайтед», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 49 млн. В нынешнем сезоне Филлипс сыграл за команду всего 10 матчей во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь забитым мячом. При этом рыночная стоимость Филлипса составляет € 28 млн.