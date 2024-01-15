Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» отказался от трансфера Филлипса из-за требований «Ман Сити» — The Telegraph

«Ньюкасл» отказался от трансфера Филлипса из-за требований «Ман Сити» — The Telegraph
Комментарии

Английский «Ньюкасл Юнайтед» отказался от трансфера полузащитника Калвина Филлипса из-за финансовых требований «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» хотели арендовать футболиста до конца сезона, однако «Манчестер Сити» запросил слишком большую плату за аренду и сумму обязательного выкупа англичанина летом.

28-летний английский футболист перебрался в стан «горожан» летом 2022 года из «Лидс Юнайтед», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 49 млн. В нынешнем сезоне Филлипс сыграл за команду всего 10 матчей во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь забитым мячом. При этом рыночная стоимость Филлипса составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал, останется ли Филлипс в «Манчестер Сити» этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android