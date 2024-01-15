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АПЛ может лишить очков «Эвертон» и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил

АПЛ может лишить очков «Эвертон» и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил
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Руководство английской Премьер-лиги может лишить очков и оштрафовать «Эвертон» и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил устойчивого развития чемпионата, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубы обвиняют в финансовых убытках, которые превышают разрешённую сумму в течение трёхлетнего цикла. Правила устойчивого развития лиги допускают убытки не более € 105 млн за трёхлетний период. У клубов убытки составляют около € 122 млн.

Напомним, руководство АПЛ в ноябре 2023 года сняло 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил финансового фейр-плей.

На данный момент после 20 сыгранных матчей АПЛ «Ноттингем Форест» располагается на 15-м месте с 20 очками. «Эвертон» после 21 сыгранной встречи находится на 17-й строчке с 17 очками.

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