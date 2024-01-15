Созин: ну не любит Медведев «Спартак», что же тут поделать?! Наказывать его не за что

Футбольный эксперт, бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал неоднозначный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов, показав неоднозначный жест в адрес красно-белых в видео «Зенита».

«Не считаю, что Александр Иванович в данном случае вышел за рамки, наказывать тут не за что. Немножко, правда, коробит, так как он занимает всё-таки солидную должность. Есть некий элемент ребячества, малость переигрывает он. Но ничего такого криминального в этом не вижу. Ну не любит Александр Иванович «Спартак», что же тут поделать?! А так, подобные вещи, конечно, добавляют интереса со стороны общественности, тем более чемпионат на паузе. Это часть игры», — приводит слова Созина «РИА Новости Спорт».

Напомним, санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» уже убрал видео (удалил или временно скрыл) из своего YouTube-канала, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».