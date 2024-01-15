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«Зоркий Красногорск» снимется с участия в ФНЛ-2

«Зоркий Красногорск» снимется с участия в ФНЛ-2
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«Зоркий Красногорск», выступающий в ФНЛ-2, принял решение сняться с участия в чемпионате. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «Зоркий Красногорск» в этом сезоне выступал в Группе 2 ЛЕОН Второй лиги в подгруппе А. Команда набрала 28 очков после 12 матчей чемпионата и занимала седьмое место в турнирной таблице дивизиона. «Зоркий» отставал от лидера чемпионата, «Ленинградца», на 22 очка. «Ленинградец» набрал 50 очков за те же 12 игр и возглавлял таблицу своей подгруппы.

Стоит отметить, что в последних пяти матчах в рамках ЛЕОН Второй лиги «Зоркий Красногорск» одержал две победы (над «Муромом» и «Текстильщиком»), а также потерпел три поражения (от владимирского «Торпедо», костромского «Спартака» и «Динамо» из Вологды).

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