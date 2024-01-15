«Локомотив» продал защитника Конти в «Расинг» — Мерло

Московский «Локомотив» продал защитника Хермана Конти в аргентинский «Расинг», сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист подпишет контракт с «Расингом» до декабря 2026 года после прохождения медицинского обследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Конти вернётся в московский клуб в 2024 году по причине того, что «Колон» до сих пор не заплатили железнодорожникам за временное подписание игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах в составе «Колона», в которых он отметился одной результативной передачей. В «Локомотив» Конти перешёл из «Бенфики» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,4 млн.