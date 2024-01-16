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Стало известно, кто может заменить Хави в случае его увольнения из «Барселоны»

Наставник «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес может сменить главного тренера основной команды каталонского клуба Хави, сообщает журналист Адриан Санчез, в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, если «Барселона» примет решение уволить Хави, то Маркес в срочном порядке может заменить специалиста на этой должности.

Напомним, ранее «Барселона» потерпела разгромное поражение в финале Суперкубка Испании с «Реалом» (1:4). Однако, после матча спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что в клубе полностью доверяют Хави.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

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