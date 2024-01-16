Бразилец Роналдо высказался о финале Суперкубка Испании

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Барселоны» Роналдо высказался о финале Суперкубка Испании.

14 января «Реал» обыграл каталонский клуб со счётом 4:1 и в 13-й раз выиграл Суперкубок. Вингер Винисиус Жуниор отметился в матче самым быстрым хет-триком в «эль класико» в XXI веке, на это ему потребовалось 39 минут.

«Финал Суперкубка – демонстрация силы «Реала» (Мадрид)», — приводит слова Роналдо El Chiringuito.

После 19 туров «Королевский клуб» занимает второе место в Ла Лиге с 48 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (49 очков).

Следующий матч команда Анчелотти проведёт с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча состоится 18 января в 23:30 мск.

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