Винисиус выложил мем с Человеком-Пауком после хет-трика «Барселоне» в Суперкубке Испании

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после минувшего финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1), в котором он оформил хет-трик, опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) известный мем с тремя Человеками-Пауками, указывающими друг на друга.
Фото: Официальный аккаунт Винисиуса в соцсети Х (ранее Twitter)
Напомним, в этой встрече Винисиус открыл счёт, забив быстрый гол на седьмой минуте. Уже через три минуты бразильский футболист оформил дубль. На 39-й минуте Винисиус забил свой третий мяч в игре, реализовав пенальти. Таким образом, вингер оформил самый быстрый хет-трик в «класико» в XXI веке. Также бразилец стал первым футболистом в этом веке, забившим два мяча в первые 10 минут матча во всех турнирах.
Ещё один мяч мадридского клуба на 64-й минуте забил соотечественник Винисиуса, нападающий Родриго.
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