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Панов: будет прекрасно, если «Краснодар» станет чемпионом, главное — не лопнуть на полпути

Панов: будет прекрасно, если «Краснодар» станет чемпионом, главное — не лопнуть на полпути
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Бывший футболист «Зенита» Александр Панов высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Приятно, что «Краснодар» ведёт борьбу за чемпионство. Очень рад, что это амбициозная команда с такой академией. Это должно дать свои плоды. Да, у них тоже играют иностранцы хорошего уровня, как и у «Зенита», но делают они это вместе с воспитанниками клуба. «Краснодар» — молодцы, но у них нет опыта в чемпионской гонке на дистанции. «Зенит» всё-таки четыре раза подряд занимал первое место, сейчас они уверенно играют. Где-то у команды Семака может случиться спад, но всё равно догоняют соперника и вырывают очки там, где многие теряют.

Будет прекрасно, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Смена чемпиона будет уже в новинку для нас — зрителей, а для самих футболистов «Краснодара» это важно. Самое главное, чтобы они не лопнули на полпути, а шли вперёд. Хотя тренер у них качественный и опытный, но всё зависит от дистанции и подготовки в межсезонье», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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