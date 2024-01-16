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Нагельсман включил одного немца в тройку претендентов на звание лучшего игрока — 2023

Нагельсман включил одного немца в тройку претендентов на звание лучшего игрока — 2023
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Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Нагельсман поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На второе место он определил полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана. Третье место главный тренер сборной Германии отдал форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, по итогам минувшего года лучшим игроком был признан Месси. При этом аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. Ранее Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

Второе место в общем голосовании на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье место занял Мбаппе.

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