Кристиан Пулишич: на чемпионате мира — 2026 я хочу быть тем, кто вдохновляет детей

Футболист итальянского «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич рассказал о личных целях на чемпионате мира — 2026, который примут Соединённые Штаты Америки, Мексика и Канада.

«Помню, как в детстве смотрел чемпионаты мира и наблюдал, как Клинт Демпси забивал там голы, а Лэндон Донован оформил победный мяч в матче с Алжиром в 2010 году. Именно такие моменты запоминаются детям и действительно могут вдохновить целое поколение, что и случилось в моём случае. Наблюдать за соотечественником, который играет на высочайшем уровне и показывает миру, что мы можем соревноваться и быть лучшими… Для меня это самое главное. Если я смогу вдохновлять детей, особенно дома, в США… Для меня нет большей награды», — приводит слова Пулишича The Athletic.

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи турнира пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).