Ивуарийские фанаты обвинили камерунцев в дискредитации Кубка Африки

Официальное объединение болельщиков сборной Кот-д'Ивуара обвинило камерунских фанатов в попытке выставить в негативном свете Кубок африканских наций, проводящийся в эти дни в родной для ивуарийской сборной стране.

«Здравствуйте, дорогие соотечественники.

Обратите внимание на видео, на которых камерунцы, находящиеся в Якро или Абиджане, гуляют по их неблагополучным районам для того, чтобы снять происходящее там и выложить в социальные сети. Не публикуйте их видео на своих страницах в социальных сетях! Они выполняют диверсионную миссию и создают провокации вокруг КАН. У нас есть доказательства, но мы не будем их публиковать.

Не обращайте внимания на их ребячество. Их миссия — разрушить наш хороший имидж.

Некоторые безалаберные люди не могут принять тот факт, что КАН проводится без происшествий в нашей стране с лучшей инфраструктурой», — сказано в официальном аккаунте объединения болельщиков сборной Кот-д'Ивуара в Х (ранее Twitter).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.