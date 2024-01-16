Александр Панов: Абаскаль справляется с работой — «Спартак» выглядит симпатично

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля критикуют, но это нормально — тренера должны критиковать. Он работает в клубе, который ставит большие задачи. Быть тренером «Спартака» очень непросто. Даже если спросить Олега Ивановича Романцева, он это подтвердит. Тренер один, а игроков — 11, все хотят играть. Появляется головная боль, кого поставить, поэтому и появляются проблемы внутри команды.

Мне кажется, Абаскаль справляется, команда выглядит достаточно симпатично. Есть атакующий футбол, который нравится болельщикам, команда дожимает противника на последних минутах. Конечно, есть всякие нюансы, но будем надеяться, что «Спартак» достигнет хорошего результата», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.