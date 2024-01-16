Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Данила Кругового в ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о потенциальном трансфере левого защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА. Такого уровня футболист — это большой плюс. Данил сильного уровня футболист и хороший парень», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Зенита» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.