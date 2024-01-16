Главный тренер тульского «Арсенала» Сторожук подтвердил переход Александра Зуева в клуб

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук подтвердил, что тульский клуб подписал полузащитника Александра Зуева.

«Информация о переходе Зуева правдива. Александр — игрок «Арсенала»! Конечно, мы на него рассчитываем. Посмотрим, будет ли он игроком основного состава. Если будет выполнять требования лучше конкурентов, будет играть», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 января, Зуев прошёл медицинское обследования для перехода в тульский клуб. Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Александр дебютировал за сборную Казахстана, при этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.