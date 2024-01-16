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«Оренбург» объявил иностранных соперников, с которыми сыграет на первом сборе

«Оренбург» объявил иностранных соперников, с которыми сыграет на первом сборе
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«Оренбург» объявил иностранных соперников, с которыми сыграет на первом зимнем сборе в турецкой Анталье, сообщает пресс-служба клуба.

22 января оренбуржцы сыграют товарищеский матч с армянским «Пюником», а уже 23 числа «Оренбург» встретится с македонской «Стругой Трим-Лумом». Кроме того, команда на втором сборе 8 февраля встретится с московским «Динамо» и должна провести спарринг с грозненским «Ахматом».

Напомним, ранее «Оренбург» покинули белорусские футболисты Кирилл Печенин и Юрий Ковалёв. При этом команда арендовала защитника Данилу Прохина у «Ростова».

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на в зоне стыковых матчей, на 14-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 36 очками.

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