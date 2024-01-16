«Байер» может приобрести форварда после травмы Бонифасе

«Байер» изучает варианты усиления центральной зоны нападения в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это связано с повреждением лидера атак леверкузенцев — форварда Виктора Бонифасе. Нигериец проведёт без футбола ещё как минимум несколько недель.

Бнифасе перешёл в «Байер» из бельгийского «Юниона» минувшим летом за € 20,5 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «аспириновых» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.