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Защитник «Бешикташа» Розье переходит в «Ниццу» — Романо

Защитник «Бешикташа» Розье переходит в «Ниццу» — Романо
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Фланговый защитник «Бешикташа» Валентин Розье в скором времени присоединится к «Ницце». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы договорились об аренде 27-летнего игрока обороны до конца нынешнего сезона. В соглашение также будет включено обязательство выкупа футболиста. Игрок пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду в среду, 17 января.

Розье выступает за «Бешикташ» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за стамбульцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «ПСЖ» Ренату Саншешу.

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