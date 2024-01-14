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«Бешикташ» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Саншеша

«Бешикташ» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Саншеша
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Турецкий «Бешикташ» начал переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе португальского полузащитника Ренату Саншеша. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (бывший «Твиттер»). Напомним, в нынешнем сезона футболист играет за итальянскую «Рому» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» намерено отозвать португальца из аренды и отправить его в новую временную команду.

В текущем сезоне Саншеш провёл за «Рому» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

После 20 сыгранных туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 35 очков. Команда располагается на четвёртом месте в таблице. Лидирует в турнире «Фенербахче», имеющий в своём активе 50 очков.

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