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Источник: «Сочи» усилился армянским хавбеком Арутюняном

Источник: «Сочи» усилился армянским хавбеком Арутюняном
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Полузащитник «Пюника» Ованес Арутюнян стал игроком клуба Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

По информации источника, армянский хавбек за € 160 тыс. перешёл в «Сочи». 24-летний футболист подписал с южанами контракт до конца сезона-2026/2027.

Арутюнян является воспитанником армянской «Мики» и «Пюника», откуда потом перебрался в «Арарат-Армению» и словацкую «Михайловцу». Зимой 2021 года вернулся в «Пюник».

В прошлом сезоне Арутюнян провёл за «Пюник» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

Ранее стало известно о переходе в «Сочи» ещё одного хавбека.

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