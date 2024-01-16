Рой Ходжсон подтвердил интерес «Кристал Пэлас» к хавбеку «Ман Сити» Филлипсу

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался об интересе своей команды к полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвину Филлипсу.

«Интерес к Филлипсу? Безусловно, у этого игрока громкое имя. Всё, что мы знаем, это только то, что есть некоторая вероятность его ухода из «Манчестер Сити». Если «горожане» и вправду готовы отдать Калвина в аренду, то мне хотелось бы верить, что нам удастся его заполучить», — приводит слова Ходжсона журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Филлипс перебрался в стан «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидс Юнайтед» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего 10 матчей во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился лишь одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость Филлипса, по информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» вышел из борьбы за подписание Филлипса.