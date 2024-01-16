Спортдиректор «Ювентуса» опроверг интерес туринцев к Хендерсону

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о трансферной политике туринского клуба на данный момент. Функционер опроверг интерес «бьянконери» к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону.

«Возможное подписание Хендерсона? Мы решили не проявлять активность в текущее трансферное окно. «Ювентус» не будет подписывать ни одного игрока. Мы хотим доверять нашим футболистам. Таков выбор клуба в данный момент», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее стало известно об интересе к Хендерсону со стороны «Ньюкасла».