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«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» готовы побороться за 18-летнего защитника «Лилля»

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» готовы побороться за 18-летнего защитника «Лилля»
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Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро может перейти в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на приобретение 18-летнего игрока обороны всерьёз нацелены «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба попытаются подписать Йоро во время летнего трансферного окна. Отмечается, что с недавних пор интересы молодого защитника представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

В текущем сезоне Йоро провёл за «Лилль» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.

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