Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хендерсон близок к переходу в «Аякс», хавбек договорился с «Аль-Иттифаком» об уходе

Хендерсон близок к переходу в «Аякс», хавбек договорился с «Аль-Иттифаком» об уходе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский «Аякс». 33-летний хавбек договорился с саудовским клубом об уходе, сообщает The Athletic.

По информации источника, в ближайшее время Хендерсон вернётся в Великобританию, где и завершит свой переход в «Аякс». Напомни, ранее сообщалось, что нидерландский клуб находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником «Аль-Иттифака» Джорданом Хендерсоном.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Спортдиректор «Ювентуса» опроверг интерес туринцев к Хендерсону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android