Хендерсон близок к переходу в «Аякс», хавбек договорился с «Аль-Иттифаком» об уходе

Полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский «Аякс». 33-летний хавбек договорился с саудовским клубом об уходе, сообщает The Athletic.

По информации источника, в ближайшее время Хендерсон вернётся в Великобританию, где и завершит свой переход в «Аякс». Напомни, ранее сообщалось, что нидерландский клуб находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником «Аль-Иттифака» Джорданом Хендерсоном.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.