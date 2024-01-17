«Вокруг клуба высокая турбулентность». Геркус — о назначении Кононова в «Торпедо»

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал назначение Олега Кононова на должность главного тренера чёрно-белых.

«Сложно сказать, справится ли Кононов в «Торпедо». Шестой главный тренер за полтора года, четвёртый президент. Очевидно, что вокруг клуба высокая турбулентность и нет стабильности. Наверное, тому есть фундаментальные причины, но мне сложно их анализировать», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

О назначении Олега Кононова на пост главного тренера «Торпедо» объявило сегодня, 17 января. Предыдущим клубом специалиста был раменский «Леон Сатурн».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей.