Агент защитника «Фамаликана» Риччели прокомментировал новость о возможном переходе в ЦСКА

Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника португальского «Фамаликана» Риччели, высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Риччели близок к переходу в ЦСКА? На данный момент нужно немного подождать. У нас до сих пор нет новостей по его переходу», — сказал Малалвольта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Риччели перейдёт в ЦСКА на правах аренды. Отмечалось, что соглашение будет заключено на условиях аренды до конца сезона с возможностью выкупа прав на футболиста летом 2024 года за € 5 млн.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).