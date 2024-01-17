«Новосибирск» прервал тренировку из-за звонка о минировании манежа

Футболисты «Новосибирска» досрочно завершили тренировку из-за анонимного звонка о минировании манежа.

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«Причиной срыва двусторонки «Новосибирска» стал анонимный звонок о минировании футбольного манежа», — написано в заявлении клуба в социальных сетях.

«Новосибирск» занял первое место в группе Серебро дивизиона «А» по итогам первого этапа сезона-2023/2024 Леон Второй лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. Таким образом, «Новосибирск» завоевал себе право во второй части сезона выступать в группе Золото дивизиона «А» Второй лиги. Соперниками команды станут «Краснодар-2», «Уфа», волгоградский «Ротор», «Муром», московский «Велес», песчанокопская «Чайка», московская «Родина-2», липецкий «Металлург» и «Челябинск».