Газзаев: Круговой вольётся в ЦСКА и будет одним из лидеров команды

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе флангового защитника «Зенита» Данила Кругового в московский клуб на правах свободного агента. Игрок обороны присоединится к армейцам этим летом.

«Круговой — квалифицированный игрок, который достаточно хорошо оснащён в техническом и тактическом плане. У Данила очень хороший возраст, он уже сформировавшийся игрок. Мне кажется, что это очень хорошее приобретение, особенно к схеме, по которой играет ЦСКА. Думаю, он вольётся и будет одним из лидеров команды.

Конечно, его приглашают не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Но в любой команде существует конкуренция. Это прекрасно понимают все. На его позиции может сыграть и Мойзес, но он сейчас больше в обороне. Но на этой позиции Круговой мне нравится больше», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Круговой находился в системе «Зенита» с 2015 года. В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.