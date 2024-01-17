Кононов высказался о назначении в «Торпедо»

Новый главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал первый комментарий после назначения в стан автозаводцев. Специалист сообщил, что он уже проанализировал новую команду и сделал некоторые выводы.

«Признаюсь, я анализировал команду, я и мои ассистенты видели игры. Определённые выводы сделаны. Также мы посмотрим статистику, оценим то, как ребята будут выглядеть в тренировочном процессе и контрольных играх. Надо создавать конкуренцию. Конкуренция очень важна для достижения результата и для прогресса команды в целом», – приводит слова Кононова официальный сайт московского «Торпедо».

Сегодня, 17 января 2024 года, стало известно, что Олег Кононов занял должность главного тренера московского «Торпедо». Стороны заключили контракт, который рассчитан на два с половиной года. На посту рулевого в стане автозаводцев специалист заменил Артёма Горлова.

Напомним, Олег Кононов известен по работе в топ-клубах Российской Премьер-Лиги. Ранее он возглавлял московский «Спартак» и «Краснодар». Его предыдущим местом работы является «Сатурн».