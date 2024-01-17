Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов высказался о назначении в «Торпедо»

Кононов высказался о назначении в «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал первый комментарий после назначения в стан автозаводцев. Специалист сообщил, что он уже проанализировал новую команду и сделал некоторые выводы.

«Признаюсь, я анализировал команду, я и мои ассистенты видели игры. Определённые выводы сделаны. Также мы посмотрим статистику, оценим то, как ребята будут выглядеть в тренировочном процессе и контрольных играх. Надо создавать конкуренцию. Конкуренция очень важна для достижения результата и для прогресса команды в целом», – приводит слова Кононова официальный сайт московского «Торпедо».

Сегодня, 17 января 2024 года, стало известно, что Олег Кононов занял должность главного тренера московского «Торпедо». Стороны заключили контракт, который рассчитан на два с половиной года. На посту рулевого в стане автозаводцев специалист заменил Артёма Горлова.

Напомним, Олег Кононов известен по работе в топ-клубах Российской Премьер-Лиги. Ранее он возглавлял московский «Спартак» и «Краснодар». Его предыдущим местом работы является «Сатурн».

Материалы по теме
Олег Кононов возглавил «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android