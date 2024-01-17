Спортдир «Ноттингем Форест» прокомментировал возможный интерес к Кордобе

Спортивный директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон прокомментировал возможный интерес к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Имя Кордобы среди нас не упоминалось», — приводит слова Уилсона «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что три клуба английской Премьер-лиги – «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» – заинтересованы в подписании колумбийского нападающего.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. А рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками.