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Спортдир «Ноттингем Форест» прокомментировал возможный интерес к Кордобе

Спортдир «Ноттингем Форест» прокомментировал возможный интерес к Кордобе
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Спортивный директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон прокомментировал возможный интерес к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Имя Кордобы среди нас не упоминалось», — приводит слова Уилсона «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что три клуба английской Премьер-лиги – «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» – заинтересованы в подписании колумбийского нападающего.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. А рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками.

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