Марокко — Танзания: Сес вывел марокканцев вперёд
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Сегодня, 17 января, идёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы F встречаются сборные Марокко и Танзании. Команды играют на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.
Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
17 января 2024, среда. 20:00 МСК
Марокко
Окончен
3 : 0
Танзания
1:0 Сес – 30' 2:0 Унаи – 77' 3:0 Эн-Несири – 80'
Удаления: нет / Мироши – 70'
На 30-й минуте полузащитник Ромен Сес открыл счёт и вывел сборную Марокко вперёд. Отметим, что в группе F также находятся сборные Замбии и ДР Конго.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.
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