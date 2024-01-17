«Астон Вилла» договорилась о трансфере 18-летнего защитника «Црвены Звезды»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Коста Неделькович по окончании нынешнего сезона перейдёт в «Астон Виллу». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали все ключевые условия сделки. 18-летний футболист отправится в Англию для прохождения медицинского обследования в пятницу, 19 января. Отмечается, что молодой игрок останется в сербском клубе до конца сезона.

Неделькович является воспитанником «Црвены Звезды». В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с сербским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана в лондонский «Челси».