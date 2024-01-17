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Родриго может пропустить игру с «Атлетико» в Кубке Испании

Родриго может пропустить игру с «Атлетико» в Кубке Испании
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго может не принять участие в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу с «Атлетико». Об этом сообщает издание AS.

По сведениям источника, 17 января Родриго не сумел принять участие в тренировке с общей группой. Футболист из Бразилии работал отдельно в тренажёрном зале. Не раскрывается, есть ли у нападающего проблемы со здоровьем. Однако уточняется, что его выход на поле в игре с «Атлетико» находится под серьёзным вопросом.

Игра 1/8 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Реалом» пройдёт 18 января. Её начало запланировано на 23:30 по московскому времени.

Напомним, в нынешнем сезоне Родриго в общей сложности принял участие в 28 матчах мадридского «Реала». Ему удалось записать на свой счёт 12 забитых мячей и семь результативных передач.

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