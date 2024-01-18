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«Ювентус» готов расстаться с Кином — Романо

«Ювентус» готов расстаться с Кином — Романо
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может покинуть туринский клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Кин хотел бы сменить клубную прописку этой зимой. Форварда не устраивает положение в туринском клубе. В частности, он хотел бы получать гораздо больше игрового времени. «Бьянконери», в свою очередь, не против расстаться с Мойзе. «Ювентус» готов рассмотреть вариант как с продажей итальянского футболиста, так и с арендой. При этом «зебры» хотели бы получить выгодное для себя предложение с финансовой точки зрения по Кину.

Напомним, Мойзе Кин является игроком «Ювентуса» с июля 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 18 млн. В нынешнем сезоне Кин принял участие в 12 матчах Серии А. Он не сумел отметиться результативными действиями.

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