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Йозуа Киммих пропускает тренировки «Баварии» из-за рождения ребёнка

Йозуа Киммих пропускает тренировки «Баварии» из-за рождения ребёнка
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На днях у полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха родился тритий ребёнок (в 2019 году на свет появился сын, а в 2020 году – дочь). По этой причине 28-летний футболист пропускает тренировки команды до пятницы (19 января). Об это рассказал главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

«Киммих снова стал папой, мать и ребенок здоровы. Киммих должен снова тренироваться с командой в пятницу», — приводит слова Тухеля журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях.

Киммих перешёл в «Баварию» из «Штуттгарта» в июле 2015 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 75 млн.

В нынешнем сезоне Киммих сыграл 21 матч, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

После 17 туров «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Байер» (45 очков).

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